Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказала в беседе с «Газетой.ру», какие укрытия являются безопасными во время грозы, а в каких, наоборот, ни в коем случае нельзя прятаться.

Травмы во время грозы возникают из-за шагового напряжения и распространения электрического тока по земле, металлическим конструкциям или коммуникациям.

«Самым безопасным укрытием считается капитальное здание с исправной системой электроснабжения и, желательно, громоотвода. Если молния попадает в такое сооружение, ток проходит по специально предусмотренным проводникам и уходит в землю, не проходя через людей внутри помещения», — отметил физик.

При этом он добавил, что во время грозы желательно держаться подальше от открытых окон, не прикасаться к металлическим трубам, батареям отопления и проводам.

Надёжным укрытием может послужить автомобиль. При попадании молнии электрический заряд распределяется по внешней поверхности металла и затем уходит в землю, практически не проникая в салон (это явление называют эффектом клетки Фарадея). При этом лучше не касаться металлических элементов кузова и не открывать окна без необходимости.

Самые опасные места — под наиболее высокими объектами: одиноко стоящие деревья, навесы с металлическими опорами, мачты, линии электропередачи или высокие металлические конструкции.

«Молния чаще поражает наиболее высокие объекты, а после удара ток способен распространяться по стволу дерева и поверхности земли на несколько метров, именно поэтому человек может получить тяжелую электротравму, даже если разряд попал не в него», — отметил Алексей Юрасов.

При этом физик отметил, что не следует ложиться на землю, если гроза застала вас на открытой местности и безопасных укрытий рядом нет.

«Безопаснее присесть на корточки, поставив ноги вместе и по возможности минимизировав соприкосновение с землей. Если рядом находится группа людей, между ними желательно увеличить расстояние до нескольких метров, чтобы один удар молнии не поразил сразу нескольких человек», — резюмировал профессор.