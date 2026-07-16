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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сверхпотребление бензина продолжают наблюдать на заправках в Удмуртии

08:00, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Сверхпотребление бензина продолжают наблюдать на заправках в Удмуртии
08:00, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#правительство Удмуртии\n#Роман Ефимов\n#бензин\n#топливо\n#дефицит\n#спрос
Источник фото: ИА «Сусанин»
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При этом власти уверяют, что сбоев в поставках топлива нет.

Ижевск. Удмуртия. 15 июля в Ижевске прошло очередное совещание правительства и профильных ведомств по ситуации с бензином в регионе. Об этом рассказал премьер-министр Роман Ефимов.

По его словам, в Удмуртии по-прежнему фиксируется «сверхпотребление» бензина всех марок. По данным Минпромторга, сегодня спрос на топливо более чем на 20% превышает показатели июля 2025 года.

«Сбоев в поставках бензина в Удмуртию нет, у трех топливных компаний есть запасы. Одна из крупнейших сетей пока восстанавливается и наращивает объемы до июньских значений. На это потребуется время», — заверил председатель правительства региона.

При этом он отметил, что в Ижевске сохраняются большие пробки на заправках в вечернее время. Также в течение дня на заправках может закончиться бензин, на его подвоз и заполнение цистерн требуется какое-то время. Ранним утром очереди на АЗС гораздо меньше.

Напомним, ранее Роман Ефимов поделился, что потоки бензина начали перераспределять из столицы региона в другие муниципалитеты и районы Удмуртии.

Также премьер напомнил о том, что ранее фиксировалось множество жалоб аграриев из-за роста цен на дизельное топливо. Удмуртское УФАС выдало предупреждение компании «Петросервис», которое необходимо исполнить в течение 20 дней.

Отметим, что с начала 2026 года топливо в Удмуртии подорожало в среднем на 5%.

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08:00, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#правительство Удмуртии\n#Роман Ефимов\n#бензин\n#топливо\n#дефицит\n#спрос