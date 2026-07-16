Ижевск. Удмуртия. 15 июля в Ижевске прошло очередное совещание правительства и профильных ведомств по ситуации с бензином в регионе. Об этом рассказал премьер-министр Роман Ефимов.

По его словам, в Удмуртии по-прежнему фиксируется «сверхпотребление» бензина всех марок. По данным Минпромторга, сегодня спрос на топливо более чем на 20% превышает показатели июля 2025 года.

«Сбоев в поставках бензина в Удмуртию нет, у трех топливных компаний есть запасы. Одна из крупнейших сетей пока восстанавливается и наращивает объемы до июньских значений. На это потребуется время», — заверил председатель правительства региона.

При этом он отметил, что в Ижевске сохраняются большие пробки на заправках в вечернее время. Также в течение дня на заправках может закончиться бензин, на его подвоз и заполнение цистерн требуется какое-то время. Ранним утром очереди на АЗС гораздо меньше.

Напомним, ранее Роман Ефимов поделился, что потоки бензина начали перераспределять из столицы региона в другие муниципалитеты и районы Удмуртии.

Также премьер напомнил о том, что ранее фиксировалось множество жалоб аграриев из-за роста цен на дизельное топливо. Удмуртское УФАС выдало предупреждение компании «Петросервис», которое необходимо исполнить в течение 20 дней.

Отметим, что с начала 2026 года топливо в Удмуртии подорожало в среднем на 5%.