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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Общественные обсуждения Генплана Ижевска признаны несостоявшимися

17:18, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Общественные обсуждения Генплана Ижевска признаны несостоявшимися
17:18, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Генплан Ижевска
Источник фото: arzik2
151
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Причиной названы технические проблемы сайта города и портала «Госуслуг».

Ижевск. Удмуртия. Общественные обсуждения по проекту Генерального плана Ижевска, проходившие с 10 по 17 июня, признаны несостоявшимися. Соответствующее заключение утвердил временно исполняющий полномочия главы города Максим Шадрин. Документ выложен на сайте администрации.

В обсуждениях приняли участие 1692 человека. Однако, как указано в заключении, организатор — Главное управление архитектуры и градостроительства администрации города — не обеспечил равный доступ всех участников к проекту документа.

Причиной названы ограниченные технические возможности официального сайта города и портала «Госуслуги», а также неполная доступность материалов для ознакомления.

В связи с этим администрации рекомендовано повторно провести общественные обсуждения по проекту Генерального плана. Все полученные предложения и замечания участников зафиксированы в протоколе.

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17:18, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Генплан Ижевска