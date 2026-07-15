Ижевск. Удмуртия. Общественные обсуждения по проекту Генерального плана Ижевска, проходившие с 10 по 17 июня, признаны несостоявшимися. Соответствующее заключение утвердил временно исполняющий полномочия главы города Максим Шадрин. Документ выложен на сайте администрации.

В обсуждениях приняли участие 1692 человека. Однако, как указано в заключении, организатор — Главное управление архитектуры и градостроительства администрации города — не обеспечил равный доступ всех участников к проекту документа.

Причиной названы ограниченные технические возможности официального сайта города и портала «Госуслуги», а также неполная доступность материалов для ознакомления.

В связи с этим администрации рекомендовано повторно провести общественные обсуждения по проекту Генерального плана. Все полученные предложения и замечания участников зафиксированы в протоколе.