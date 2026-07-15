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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С августа жители Удмуртии начнут получать квитанции на уплату имущественных налогов через Госуслуги

15:18, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
С августа жители Удмуртии начнут получать квитанции на уплату имущественных налогов через Госуслуги
15:18, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госуслуги\n#налоги\n#Минимущество\n#ФНС
Источник фото: ИА «Сусанин»
55
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Также документы будут доступны в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Ижевск. Удмуртия. С августа в Удмуртии изменится порядок получения квитанций на уплату имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества республики.

Теперь квитанции будут приходить в личный кабинет на портале Госуслуг. Туда же будут отправляться требования об уплате задолженности и решения о её взыскании. Также документы будут доступны в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС.

Если у человека нет доступа ни к Госуслугам, ни к личному кабинету налогоплательщика, то он сможет получать бумажные квитанции заказными письмами по почте, как и раньше.

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15:18, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госуслуги\n#налоги\n#Минимущество\n#ФНС