Ижевск. Удмуртия. С августа в Удмуртии изменится порядок получения квитанций на уплату имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества республики.

Теперь квитанции будут приходить в личный кабинет на портале Госуслуг. Туда же будут отправляться требования об уплате задолженности и решения о её взыскании. Также документы будут доступны в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС.

Если у человека нет доступа ни к Госуслугам, ни к личному кабинету налогоплательщика, то он сможет получать бумажные квитанции заказными письмами по почте, как и раньше.