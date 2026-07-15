Ижевск. Удмуртия. Госдума приняла закон, вводящий в Трудовой кодекс понятия «стажировка» и «стажёр». Однако профсоюзы Удмуртии, как и ФНПР, предупреждают о серьёзных рисках документа.

Стажировкой теперь официально считается трудовая деятельность на основании срочного трудового договора для получения первичного опыта. Договор заключается со студентами колледжей и вузов, а также выпускниками. Срок стажировки строго ограничен — до шести месяцев. Работодатель обязан организовать наставничество, а после успешного завершения стажировки испытательный срок при переводе на постоянную работу отменяется.

По мнению профсоюзов, главной опасностью является автоматическое увольнение стажёра. По новым нормам правило автоматического перехода срочного договора в бессрочный больше не действует. Если стороны промолчали, а работник продолжил трудиться, договор всё равно будет расторгнут.

Кроме того, профсоюзы настаивали на том, чтобы статус стажёра закреплялся только за теми, кто получает профессиональное образование. В итоговом законе это ограничение сняли, что, по мнению профсоюзов, создаёт почву для злоупотреблений работодателями. Вместо моста в профессию стажировка рискует стать формальным этапом, после которого молодого специалиста автоматически выставляют за дверь.