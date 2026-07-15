Глазов. Удмуртия. Сотрудники регионального управления Росгвардии изъяли у граждан, попавших в зону разлива реки Сыга, 22 единицы оружия и почти 1800 патронов различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Глазове оказались подтоплены приусадебные участки в СНТ, придомовые территории 239 частных и 10 многоквартирных домов, мосты и дороги. В Глазовском районе пострадали две деревни.

Росгвардейцы установили владельцев оружия на подтопленных территориях, в том числе одно юридическое лицо. В целях обеспечения сохранности оружия силовики изъяли его и передали на ответственное хранение.

В ведомстве напоминают, что при осложнении паводковой ситуации и подтоплении огнестрельное оружие необходимо передавать на хранение в Росгвардию.