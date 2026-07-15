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В Глазове росгвардейцы изъяли у жителей подтопленных территорий 22 единицы оружия

12:19, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове росгвардейцы изъяли у жителей подтопленных территорий 22 единицы оружия
12:19, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#подтопление\n#безопасность
Источник фото: ИА «Сусанин»
87
0

На хранение переданы почти 1800 патронов различного калибра.

Глазов. Удмуртия. Сотрудники регионального управления Росгвардии изъяли у граждан, попавших в зону разлива реки Сыга, 22 единицы оружия и почти 1800 патронов различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Глазове оказались подтоплены приусадебные участки в СНТ, придомовые территории 239 частных и 10 многоквартирных домов, мосты и дороги. В Глазовском районе пострадали две деревни.

Росгвардейцы установили владельцев оружия на подтопленных территориях, в том числе одно юридическое лицо. В целях обеспечения сохранности оружия силовики изъяли его и передали на ответственное хранение.

В ведомстве напоминают, что при осложнении паводковой ситуации и подтоплении огнестрельное оружие необходимо передавать на хранение в Росгвардию.

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12:19, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#подтопление\n#безопасность