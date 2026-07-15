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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В исправительной колонии №8 в Удмуртии провели церемонию бракосочетания

12:00, 15 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В исправительной колонии №8 в Удмуртии провели церемонию бракосочетания
12:00, 15 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные\n#свадьба\n#брак
Источник фото: УФСИН России по Удмуртской Республике
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Пара знакома десять лет и решила узаконить отношения.

Завьялово. Удмуртия. Один из осуждённых Удмуртии женился прямо в колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

Осуждённый знаком с возлюбленной около 10 лет. Пара решила заключить брак. Церемонию бракосочетания провели в комнате свиданий в исправительной колонии №8 в Хохряках. На торжестве присутствовали сотрудники учреждения и представитель отдела ЗАГС.

Осуждённому предстоит провести в колонии ещё четыре года. Несмотря на это, молодожёны уже строят планы на совместное будущее, они задумываются о покупке жилья и рождении детей. А пока паре предоставили длительное свидание, чтобы молодожёны смогли провести вместе три дня.

Руководство исправительной колонии №8 одобряет решения осуждённых создавать семьи. Считается, что осуждённые осознают груз ответственности, стараются поддерживать дисциплину и стремятся к условно-досрочному освобождению, чтобы воссоединиться со своей семьёй. 

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12:00, 15 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные\n#свадьба\n#брак