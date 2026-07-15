Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился ремонт участка улицы Гагарина от Магистральной до Областной. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Протяжённость обновлённой дороги составляет 360 метров. Приемочная комиссия с участием представителей Миндортранса Удмуртии, Службы благоустройства Ижевска, Госавтоинспекции и общественников проверила качество выполненных работ.

Как отметил депутат Госдумы Олег Гарин, на участке обустроили прочное основание, уложили два слоя асфальта, установили бордюры, организовали водоотведение и парковку, а также построили тротуары. Дорога ведёт к детскому саду № 105, ветеринарной клинике, зданию управления Роспотребнадзора, по ней можно добраться до Аллеи героев и железнодорожного вокзала.

Особое внимание уделили безопасности. По словам заместителя начальника отдела надзора УГИБДД МВД по Удмуртии Анатолия Кулюшина, здесь появились «лежачие полицейские», соответствующие знаки и разметка. Представитель «Многодетных Удмуртии» Анастасия Карманова отметила удобство тротуаров и системы водоотведения.

По предложению общественников на улице Гагарина проведут дополнительные работы: установят ограждения у пешеходного перехода, уложат тактильную плитку и обозначат световые опоры жёлтым цветом для людей с ослабленным зрением.