Ижевск. Удмуртия. Министр молодёжной политики Удмуртии Максим Файзулин прокомментировал «Сусанину» инициативу повысить возраст молодёжи. Как пишет РИА новости, его могут поднять с 35 до 40 лет.

— Как повышение возраста молодёжи может повлиять на молодёжную политику в Удмуртии, возможно, появятся новые программы и мероприятия?

— В Удмуртии проживает более 229 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет, которые ведут трудовую деятельность. Для этой категории граждан выстроена целостная система поддержки, охватывающая предприятия всех масштабов. Важную роль в этой работе играет Совет работающей молодёжи. Ежегодно более 70 средних и крупных предприятий принимают активное участие в проектах и программах, направленных на поддержку молодёжи.

Деятельность Совета работающей молодёжи строится по трём ключевым направлениям:

Организация мероприятий, которые проводятся совместно с молодёжью. Инициативное проектирование, где участники предлагают и разрабатывают новые программы и мероприятия. Адаптация и наставничество на предприятиях, а также сбор рационализаторских предложений, которые позволяют создавать новые, более эффективные меры поддержки именно для работающей молодёжи Удмуртии.

— Что даёт статус молодёжи гражданину?

— Прежде всего, это дополнительные меры социальной поддержки. На федеральном уровне функционирует Государственная информационная система «Молодёжь России», которая аккумулирует информацию о всех доступных федеральных и региональных проектах и программах. Много из существующих сегодня проектов и программ ограничены возрастными рамками от 14 до 35 лет. Ключевой принцип здесь: целевая и адресная поддержка, в том числе молодых семей.

— Согласны ли вы с повышением возраста молодёжи?

— Современный мир меняется, и подходы к определению возрастных границ должны соответствовать новым реалиям. Сегодня понятие молодости во многом определяется физиологическим состоянием организма, гражданской активностью, а не только паспортным возрастом. Так, несомненно, усилится акцент на тех направлениях, которые уже сегодня активно развиваются: поддержка молодых семей, работающих специалистов. Большой интерес представляют возможности для профессионального развития — получение дополнительного образования, освоение новых компетенций, повышение квалификации. Для этих целей, в частности, существует Всероссийская форумная кампания, где каждый желающий может бесплатно, пройдя конкурсный отбор, получить новые знания и применить их на практике в нашем регионе.

— Какие критерии, помимо возраста, определяют принадлежность к молодёжи в России?

— В данном вопросе мы ориентируемся на законодательные рамки. Федеральный закон о молодёжной политике чётко определяет возрастные границы: от 14 до 35 лет включительно.

Вместе с тем мы понимаем, что молодость — это прежде всего состояние души, внутренняя энергия и стремление к развитию. Ярким примером служат наши «серебряные» волонтёры возрастной категории 50+, которые активно участвуют в общественной жизни: помогают семьям участников специальной военной операции, бойцам на передовой, участвуют в сборе гуманитарной помощи. Люди старшего возраста также выступают наставниками для молодого поколения, передавая свой опыт и знания.

Таким образом, в Удмуртской Республике мы стремимся охватить вниманием и поддержкой все возрастные категории: и тех, кому ещё нет 14 лет, и тех, кто перешагнул 35-летний рубеж.