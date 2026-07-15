Ранее это предложение выдвинул заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ижевск. Удмуртия. Министр молодёжной политики Удмуртии Максим Файзулин прокомментировал «Сусанину» инициативу повысить возраст молодёжи. Как пишет РИА новости, его могут поднять с 35 до 40 лет.
— Как повышение возраста молодёжи может повлиять на молодёжную политику в Удмуртии, возможно, появятся новые программы и мероприятия?
— В Удмуртии проживает более 229 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет, которые ведут трудовую деятельность. Для этой категории граждан выстроена целостная система поддержки, охватывающая предприятия всех масштабов. Важную роль в этой работе играет Совет работающей молодёжи. Ежегодно более 70 средних и крупных предприятий принимают активное участие в проектах и программах, направленных на поддержку молодёжи.
Деятельность Совета работающей молодёжи строится по трём ключевым направлениям:
- Организация мероприятий, которые проводятся совместно с молодёжью.
- Инициативное проектирование, где участники предлагают и разрабатывают новые программы и мероприятия.
- Адаптация и наставничество на предприятиях, а также сбор рационализаторских предложений, которые позволяют создавать новые, более эффективные меры поддержки именно для работающей молодёжи Удмуртии.
— Что даёт статус молодёжи гражданину?
— Прежде всего, это дополнительные меры социальной поддержки. На федеральном уровне функционирует Государственная информационная система «Молодёжь России», которая аккумулирует информацию о всех доступных федеральных и региональных проектах и программах. Много из существующих сегодня проектов и программ ограничены возрастными рамками от 14 до 35 лет. Ключевой принцип здесь: целевая и адресная поддержка, в том числе молодых семей.
— Согласны ли вы с повышением возраста молодёжи?
— Современный мир меняется, и подходы к определению возрастных границ должны соответствовать новым реалиям. Сегодня понятие молодости во многом определяется физиологическим состоянием организма, гражданской активностью, а не только паспортным возрастом. Так, несомненно, усилится акцент на тех направлениях, которые уже сегодня активно развиваются: поддержка молодых семей, работающих специалистов. Большой интерес представляют возможности для профессионального развития — получение дополнительного образования, освоение новых компетенций, повышение квалификации. Для этих целей, в частности, существует Всероссийская форумная кампания, где каждый желающий может бесплатно, пройдя конкурсный отбор, получить новые знания и применить их на практике в нашем регионе.
— Какие критерии, помимо возраста, определяют принадлежность к молодёжи в России?
— В данном вопросе мы ориентируемся на законодательные рамки. Федеральный закон о молодёжной политике чётко определяет возрастные границы: от 14 до 35 лет включительно.
Вместе с тем мы понимаем, что молодость — это прежде всего состояние души, внутренняя энергия и стремление к развитию. Ярким примером служат наши «серебряные» волонтёры возрастной категории 50+, которые активно участвуют в общественной жизни: помогают семьям участников специальной военной операции, бойцам на передовой, участвуют в сборе гуманитарной помощи. Люди старшего возраста также выступают наставниками для молодого поколения, передавая свой опыт и знания.
Таким образом, в Удмуртской Республике мы стремимся охватить вниманием и поддержкой все возрастные категории: и тех, кому ещё нет 14 лет, и тех, кто перешагнул 35-летний рубеж.
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