Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле ночью 14 июля произошёл пожар в однокомнатной квартире на втором этаже жилого дома на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Запах гари почувствовали соседи, которые и вызвали экстренные службы. Из-за плотного задымления люди из соседних квартир и верхних этажей не могли самостоятельно выйти на улицу. Бойцы газодымозащитной службы спасли пять человек, среди которых был годовалый ребёнок. Малыша эвакуировали по трёхколенной лестнице, а четырёх взрослых вывели с помощью масок-самоспасателей.

Также из здания эвакуировали шесть человек, ещё восемь жителей покинули дом самостоятельно. В горящей квартире обнаружен 32-летний мужчина без признаков жизни.

Общая площадь возгорания составила 45 квадратных метров. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются следственными органами и дознавателями МЧС с привлечением экспертов испытательной пожарной лаборатории.