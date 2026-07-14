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В Сарапуле при пожаре в квартире спасли пять человек

16:28, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле при пожаре в квартире спасли пять человек
16:28, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: Скриншот из видео
29
0

Один мужчина погиб.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле ночью 14 июля произошёл пожар в однокомнатной квартире на втором этаже жилого дома на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Запах гари почувствовали соседи, которые и вызвали экстренные службы. Из-за плотного задымления люди из соседних квартир и верхних этажей не могли самостоятельно выйти на улицу. Бойцы газодымозащитной службы спасли пять человек, среди которых был годовалый ребёнок. Малыша эвакуировали по трёхколенной лестнице, а четырёх взрослых вывели с помощью масок-самоспасателей.

Также из здания эвакуировали шесть человек, ещё восемь жителей покинули дом самостоятельно. В горящей квартире обнаружен 32-летний мужчина без признаков жизни.

Общая площадь возгорания составила 45 квадратных метров. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются следственными органами и дознавателями МЧС с привлечением экспертов испытательной пожарной лаборатории.

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16:28, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар