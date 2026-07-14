Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В Ижевске на 12 дней закроют участок улицы 40 лет Победы

12:27, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на 12 дней закроют участок улицы 40 лет Победы
12:27, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#перекрытие дорог
Источник фото: Яндекс карты
48
0

Движение ограничат в направлении от проспекта Калашникова к улице 10 лет Октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 14 по 25 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице 40 лет Победы. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы города Максим Шадрин. Документ опубликован на сайте города.

Ограничение будет действовать с 06:00 14 июля до 23:00 25 июля. Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции тепловой сети. Движение будет закрыто на участке в направлении от проспекта Калашникова в сторону улицы 10 лет Октября.