Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 14 по 25 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице 40 лет Победы. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы города Максим Шадрин. Документ опубликован на сайте города.

Ограничение будет действовать с 06:00 14 июля до 23:00 25 июля. Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции тепловой сети. Движение будет закрыто на участке в направлении от проспекта Калашникова в сторону улицы 10 лет Октября.