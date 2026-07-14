Ижевск. Удмуртия. Удмуртское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании «Петросервис». По данным надзорного органа, компания завышала цены на дизельное топливо для сельхозтоваропроизводителей республики.

В результате ежедневных проверок, шедших с 18 июня по 7 июля, установлен рост цен на дизельное топливо. Повышение подтверждается также сведениями, запрошенными у Минсельхоза Удмуртии.

Согласно анализу состояния конкуренции за 2025 год, ООО «Петросервис» занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике. Действия компании приводят или могут привести к ущемлению интересов аграриев. В частности, через навязывание невыгодных условий договора и продажу топлива по экономически необоснованной цене.

Удмуртское УФАС направило «Петросервису» предупреждение о необходимости снизить цены и привести их к экономически обоснованному уровню на основе биржевых данных. Предупреждение необходимо исполнить в течение 20 дней.

Ранее ТАСС со ссылкой на ФАС России сообщал, что региональные управления антимонопольной службы выдали предупреждения 14 предприятиям в Кировской области, Удмуртской Республике, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

Напомним, ранее глава регионального правительства рассказал о том, как складывается ситуация с топливом в Удмуртии.