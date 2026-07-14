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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртское УФАС предупредило «Петросервис» о завышении цен на дизельное топливо

11:39, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртское УФАС предупредило «Петросервис» о завышении цен на дизельное топливо
11:39, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#топливный кризис
Источник фото: ИА «Сусанин»
236
0

Компания занимает доминирующее положение на рынке и должна снизить цены до экономически обоснованного уровня.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании «Петросервис». По данным надзорного органа, компания завышала цены на дизельное топливо для сельхозтоваропроизводителей республики.

В результате ежедневных проверок, шедших с 18 июня по 7 июля, установлен рост цен на дизельное топливо. Повышение подтверждается также сведениями, запрошенными у Минсельхоза Удмуртии.

Согласно анализу состояния конкуренции за 2025 год, ООО «Петросервис» занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике. Действия компании приводят или могут привести к ущемлению интересов аграриев. В частности, через навязывание невыгодных условий договора и продажу топлива по экономически необоснованной цене.

Удмуртское УФАС направило «Петросервису» предупреждение о необходимости снизить цены и привести их к экономически обоснованному уровню на основе биржевых данных. Предупреждение необходимо исполнить в течение 20 дней.

Ранее ТАСС со ссылкой на ФАС России сообщал, что региональные управления антимонопольной службы выдали предупреждения 14 предприятиям в Кировской области, Удмуртской Республике, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

Напомним, ранее глава регионального правительства рассказал о том, как складывается ситуация с топливом в Удмуртии

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11:39, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#топливный кризис