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В Удмуртии осуждённому добавили полтора года к сроку за татуировки с экстремистской символикой

11:09, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии осуждённому добавили полтора года к сроку за татуировки с экстремистской символикой
11:09, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
26
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
26
0

Мужчина демонстрировал запрещённые изображения сотрудникам колонии и другим осуждённым.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский городской суд вынес приговор заключённому, отбывающему наказание в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Мужчина обвинялся в демонстрации экстремистской символики. Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ совместно со Следственным управлением СК России по Удмуртии.

Следствием установлено, что мужчина, являясь сторонником идеологии одной из экстремистских организаций, в период отбывания наказания публично демонстрировал другим осуждённым и сотрудникам администрации колонии татуировки, содержащие экстремистскую символику.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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11:09, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
26
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд