Сарапул. Удмуртия. Сарапульский городской суд вынес приговор заключённому, отбывающему наказание в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Мужчина обвинялся в демонстрации экстремистской символики. Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ совместно со Следственным управлением СК России по Удмуртии.

Следствием установлено, что мужчина, являясь сторонником идеологии одной из экстремистских организаций, в период отбывания наказания публично демонстрировал другим осуждённым и сотрудникам администрации колонии татуировки, содержащие экстремистскую символику.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.