Ижевск. Удмуртия. В гостиницы Удмуртии можно будет заселиться без бумажного паспорта, предъявив личную информацию через мессенджер MAX.

Напомним, с 1 сентября 2026 года все средства размещения с количеством номеров более 50 обязаны заселять туристов без документов, если они предъявили данные в MAX, сообщал Интерфакс. Это касается гостиниц, санаториев, баз отдыха, кемпингов. Отметим, что с 1 марта у туристов уже есть такая возможность.

Как пояснили по запросу «Сусанина» в Министерстве по туризму Удмуртии, на 13 июля к сервису для возможности заселения по данным из мессенджера подключились пять гостиниц региона: отели «Дерябинъ» и «ИжОтель», гостинично-развлекательный комплекс «АМАКС Центральная», хостел «АМАКС Центральная» в Ижевске и гостиница «Глазов» в Глазове.

Всего же в республике 23 объекта с фондом более 50 номеров.

«Чтобы заселиться в отель с помощью Макса, гость должен заранее зарегистрироваться в национальном мессенджере и в настройках создать Цифровой ID (цифровой профиль). При заселении будет достаточно открыть цифровой профиль в МАХ, выбрать документ (паспорт РФ или свидетельство о рождении) и нажать «Предъявить». Сотрудник гостиницы отсканирует QR-код сканером или веб-камерой, и данные автоматически будут перенесены в систему отеля, ускоряя оформление. Свою личность гость сможет подтвердить одним нажатием кнопки. Сервис доступен совершеннолетним гражданам России, в том числе при заселении с детьми», — пояснили «Сусанину» в Минтуризма УР.

С осени 2028 года новое правило заселения коснется и средств размещения, где номеров меньше полусотни.