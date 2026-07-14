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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове из-за разлива реки Сыга изменили схему автобусных маршрутов

09:45, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове из-за разлива реки Сыга изменили схему автобусных маршрутов
09:45, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#подтопление
Источник фото: ИА «Сусанин»
139
0

В Западном посёлке эвакуируют жителей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове из-за выхода реки Сыга из берегов временно изменены маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, что на данный момент подтоплены более 200 подворий, началась эвакуация попавших в зону разлива жителей Западного посёлка и СНТ «Труд».

Изменения в движении автобусов:

- Маршрут № 3: с улицы Кирова поворачивает на Советскую, затем на улицу Тани Барамзиной, Мира, Кирова.
- Маршрут № 7: с улицы Кирова поворачивает на Советскую, затем на улицу Тани Барамзиной, разворачивается около УАТ и следует в обратном направлении.
- Маршруты № 10 и 11: с путепровода следуют по улице Драгунова до Политехнического колледжа, разворачиваются и возвращаются по Драгунова на улицу Юкаменскую, затем на трассу Глазов — Юкаменское и по дороге на Колевай до посёлка Птицефабрик.

Спасатели рекомендуют воздержаться от несрочных поездок.

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09:45, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#подтопление