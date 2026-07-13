Главные новости понедельника, 13 июля.
Гибель подростка
Несовершеннолетний питбайкер погиб в Сарапульском районе. Юноша не справился с управлением и опрокинулся.
Дебош на фестивале
На фестивале «УЛЕТАЙ» в Сарапульском районе был задержан мужчина за хулиганство. Дебошир оштрафован.
Дожди, дожди
На текущей неделе в Удмуртии пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет варьироваться в пределах +12…+25 градусов.
Реорганизация детсадов
В Ижевске реорганизуют два детских сада на улице Молодёжной. Речь идёт о присоединении садика №260 к садику №269.
Спасение хвостатых
Днём 12 июля сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры двух собак. Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире на улице Удмуртской, когда хозяев не было дома.
Кредитный рейтинг
Удмуртия оказалась на седьмом месте среди регионов России по кредитному рейтингу.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX