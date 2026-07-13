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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Картина дня: гибель юного питбайкера в Сарапульском районе и спасение собак из горящей квартиры в Ижевске

18:00, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Картина дня: гибель юного питбайкера в Сарапульском районе и спасение собак из горящей квартиры в Ижевске
18:00, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
Источник фото: ГАИ Удмуртии
59
0

Главные новости понедельника, 13 июля.

Гибель подростка

Несовершеннолетний питбайкер погиб в Сарапульском районе. Юноша не справился с управлением и опрокинулся

Дебош на фестивале

На фестивале «УЛЕТАЙ» в Сарапульском районе был задержан мужчина за хулиганство. Дебошир оштрафован. 

Дожди, дожди

На текущей неделе в Удмуртии пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет варьироваться в пределах +12…+25 градусов

Реорганизация детсадов

В Ижевске реорганизуют два детских сада на улице Молодёжной. Речь идёт о присоединении садика №260 к садику №269

Спасение хвостатых

Днём 12 июля сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры двух собак. Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире на улице Удмуртской, когда хозяев не было дома

Кредитный рейтинг

Удмуртия оказалась на седьмом месте среди регионов России по кредитному рейтингу

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18:00, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня