Гибель подростка

Несовершеннолетний питбайкер погиб в Сарапульском районе. Юноша не справился с управлением и опрокинулся.

Дебош на фестивале

На фестивале «УЛЕТАЙ» в Сарапульском районе был задержан мужчина за хулиганство. Дебошир оштрафован.

Дожди, дожди

На текущей неделе в Удмуртии пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет варьироваться в пределах +12…+25 градусов.

Реорганизация детсадов

В Ижевске реорганизуют два детских сада на улице Молодёжной. Речь идёт о присоединении садика №260 к садику №269.

Спасение хвостатых

Днём 12 июля сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры двух собак. Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире на улице Удмуртской, когда хозяев не было дома.

Кредитный рейтинг

Удмуртия оказалась на седьмом месте среди регионов России по кредитному рейтингу.