Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов поделился ситуацией по решению топливного кризиса в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В данный момент все спецслужбы обеспечены бензином, создаются резервы для школьных автобусов, а также для будущего отопительного сезона.

Глава правительства региона отметил, что в Ижевске, несмотря на то что очереди сохраняются, ситуация заметно улучшилась. При этом количество жалоб на нехватку бензина увеличилось за пределами ижевской агломерации.

«Наши муниципалитеты столкнулись с ситуацией, которую ижевчане уже пережили. На сегодня потоки перераспределены. Одна из ключевых топливных сетей уже вдвое нарастила поставки. Все они сейчас идут в районы. Сегодня «дозагрузим» север республики. Общая ситуация по региону такова: мы приближаемся к данным по проливу топлива на июль прошлого года. Это позволяет нам осторожно и оптимистично планировать. Мы пока идем с превышением почти 10% к данным этого же периода прошлого года», — рассказал Роман Ефимов.

Глава Удмуртии поставил задачу правительству региона к 20 июля решить ситуацию с поставкой топлива аграриям перед началом уборочной кампании.

При этом в Удмуртии продолжит действовать запрет на заливку бензина в канистры. Вместе с тем Ефимов добавил, что начали появляться жалобы от водителей на отказ работы двигателя автомобилей. Виной тому, по его словам, как раз может оказаться бензин, хранимый в несертифицированной таре, в которой он дает осадок и портит двигатель.

Напомним, ранее сообщалось, что в Удмуртии вдвое увеличили поставки топлива на село.