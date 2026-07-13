Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на седьмом месте среди регионов России по кредитному рейтингу. Об этом сообщают в РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Лидером среди городов оказался Иннополис в Татарстане (798 баллов, + 20 баллов за год), обогнавший Москву (779 баллов) и Санкт-Петербург (775 баллов).

В рейтинге регионов за Москвой и Петербургом расположилась Чувашия (756 баллов, +3 балла за год). Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ (755 баллов, +3 балла) и Московская область (750 баллов, +1 балл).

В десятке также оказались Чукотский автономный округ (748 баллов, +1 балл), Удмуртия (747 баллов, +3 балла), Воронежская область (746 баллов, +4 балла), Ханты-Мансийский автономный округ (746 баллов, +2 балла), Орловская область (744 балла, +5 баллов).

При этом самый низкий кредитный рейтинг зафиксирован в Тыве (585 баллов, -3 балла), Карачаево-Черкесии (650 баллов, -2 балла), Республике Алтай (654 балла, +3 балла).