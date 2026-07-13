Можга. Удмуртия. Администрация Можги объявила о поиске сотрудников на ряд ключевых должностей, в том числе руководящих. Об этом сообщается в группе муниципалитета во «ВКонтакте».

Из сообщения следует, что в администрации сейчас нет заместителя главы по экономике и финансам, начальника управления экономики и имущественных отношений, начальника управления по градостроительству и ЖКХ, а также начальника и заместителя начальника отдела по ГО, ЧС и мобилизационной работе.

Кроме того, требуются начальник отдела сводной отчетности, исполнения бюджета и контроля, а также специалисты в отделы финансового учёта и отчётности, экономического развития, имущества и сводного бюджетного планирования.