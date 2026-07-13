Ижевск. Удмуртия. В мае 2026 года Удмуртия оказалась на 33 месте среди регионов России в рейтинге доступности жилья. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

В рамках исследования предполагается, что семья из двух взрослых и одного ребёнка с медианным доходом в регионе откладывает на квартиру из тех денег, что остаются после необходимых трат для поддержания текущей жизни. Деньги семья хранит в банке со средней ставкой.

Так, на май 2026 года минимальное число лет, необходимое для покупки жилья, составило 4,6. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м в Удмуртии оценивается в 5,8 млн рублей. Отмечается, что годом ранее семье пришлось бы копить чуть меньше — 4,2 года.

Для сравнения, соседний Пермский край находится на 14 месте в рейтинге (3,9 года накоплений), Татарстан — на 40 месте (4,8 года), Башкортостан — на 42 месте (4,9 года), Кировская область — на 57 месте (5,4 года).

В первой тройке рейтинга расположились северные добывающие регионы: Мурманская область (2,1 года накоплений для покупки жилья), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,1 года) и Ненецкий автономный округ (2,2 года).

Самое недоступное жильё для семей оказалось в Дагестане (12,1 год накоплений для покупки квартиры), городе Севастополе (13,1 год) и Республике Крым (13,5 года).