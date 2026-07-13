Игра. Удмуртия. В посёлке Игра с 14 июля возобновятся автобусные маршруты в ряд населённых пунктов. Об этом сообщают в администрации Игринского района.

Общественный транспорт ходит до СНТ «Геолог», СНТ «Нефтяник», деревни Бачкеево и деревни Калиновки по прежнему расписанию. Уточнить расписание можно на автовокзале.

Поселковые маршруты №1 и №2 работают по временному графику без изменений.

Напомним, ранее были отменены рейсы автобуса №3 на неопределённый срок из-за неисправности автобусного парка.