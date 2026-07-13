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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Игре возобновят маршруты общественного транспорта до нескольких населённых пунктов

13:08, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Игре возобновят маршруты общественного транспорта до нескольких населённых пунктов
13:08, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
119
0
#Игра\n#Удмуртия\n#автобусы\n#общественный транспорт
Источник фото: администрация Игринского района
119
0

Поселковые маршруты работают по временному графику.

Игра. Удмуртия. В посёлке Игра с 14 июля возобновятся автобусные маршруты в ряд населённых пунктов. Об этом сообщают в администрации Игринского района.

Общественный транспорт ходит до СНТ «Геолог», СНТ «Нефтяник», деревни Бачкеево и деревни Калиновки по прежнему расписанию. Уточнить расписание можно на автовокзале.

Поселковые маршруты №1 и №2 работают по временному графику без изменений.

Напомним, ранее были отменены рейсы автобуса №3 на неопределённый срок из-за неисправности автобусного парка.

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13:08, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
119
0
#Игра\n#Удмуртия\n#автобусы\n#общественный транспорт