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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Игре начали устанавливать новые павильоны для ожидания автобусов

11:46, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Игре начали устанавливать новые павильоны для ожидания автобусов
11:46, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
0
#Игра\n#Удмуртия\n#остановки
Источник фото: администрация Игринского района
0

Остановка «Дом дружбы народов» переносится к магазину «Подкова».

Игра. Удмуртия. В Игре подрядчики приступили к установке новых остановочных павильонов на автобусных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Игринского района.

Новые остановки появятся на маршруте № 2 на остановках «Центр», «улица Парковая» и «Дом дружбы народов» в направлении движения к конечной остановке в микрорайоне Западный. В ближайшее время планируется установка дорожных знаков.

Администрация района обращает внимание жителей на изменение маршрута. Остановка общественного транспорта «Дом дружбы народов» переносится к магазину «Подкова». Пассажирам рекомендуется учитывать это при планировании поездок.

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11:46, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
0
#Игра\n#Удмуртия\n#остановки