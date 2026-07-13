Игра. Удмуртия. В Игре подрядчики приступили к установке новых остановочных павильонов на автобусных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Игринского района.

Новые остановки появятся на маршруте № 2 на остановках «Центр», «улица Парковая» и «Дом дружбы народов» в направлении движения к конечной остановке в микрорайоне Западный. В ближайшее время планируется установка дорожных знаков.

Администрация района обращает внимание жителей на изменение маршрута. Остановка общественного транспорта «Дом дружбы народов» переносится к магазину «Подкова». Пассажирам рекомендуется учитывать это при планировании поездок.