Ижевск. Удмуртия. С 21 июля Отделение Соцфонда РФ по Удмуртии начнёт назначать единое пособие по новым правилам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Отделения СФР.

Изменения касаются учёта ухода за нетрудоспособными. Теперь он будет засчитываться только в отношении близких родственников — ребёнка, родителя, брата, сестры, бабушки, дедушки или внука.

Родителю, который ухаживает за нетрудоспособным родственником, необходимо сначала обратиться в клиентскую службу и подать заявление о прошедшем периоде ухода. Только после этого можно подавать заявление на единое пособие. При этом потребуется подтвердить родство документами.

Например, женщине, ухаживающей за матерью супруга, нужно будет предъявить свидетельство о браке и свидетельство о рождении мужа.

«Для удобства рекомендуем гражданам заранее спланировать посещение клиентской службы. Предварительно записаться на приём можно на официальном сайте Соцфонда или через операторов Единого контакт-центра», — пояснил управляющий Отделением СФР по Удмуртии Алексей Бельтюков.

Присмотр за нетрудоспособными принимается в качестве уважительной причины отсутствия дохода, если период ухода длился 10 и более месяцев в течение расчётного периода. Если уход длился меньше, он будет засчитываться пропорционально.

В настоящее время периоды присмотра за человеком с инвалидностью или пожилым учитываются вне зависимости от родства. С 21 июля это правило изменится.

Выплату в регионе получают родители более 46 тысяч детей, с начала года перечислено более 5 млрд рублей.