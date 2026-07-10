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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске за один день электросамокатчики сбили двух человек

16:21, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске за один день электросамокатчики сбили двух человек
16:21, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#электросамокаты
Источник фото: ГАИ Удмуртии
19
0

В ДТП пострадали 49-летняя женщина и 13-летняя девочка.

Ижевск. Удмуртия. 9 июля в Ижевске произошли два ДТП с участием водителей электросамокатов. В обоих случаях пострадали пешеходы, сообщает ГАИ Удмуртии.

Первое происшествие случилось около 15:10 на улице Милиционной. 17-летний водитель кикшерингового электросамоката, пересекая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, совершил наезд на 49-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении. Пешеход получила травмы.

Второе ДТП произошло около 17:20 напротив дома № 9 по улице Гагарина. 17-летний водитель личного электросамоката, двигаясь по тротуару, сбил 13-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении. Ребёнок госпитализирован с травмами.

После совершения наезда водитель скрылся с места происшествия, однако впоследствии был установлен сотрудниками Госавтоинспекции.

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16:21, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#электросамокаты