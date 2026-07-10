Ижевск. Удмуртия. 9 июля в Ижевске произошли два ДТП с участием водителей электросамокатов. В обоих случаях пострадали пешеходы, сообщает ГАИ Удмуртии.

Первое происшествие случилось около 15:10 на улице Милиционной. 17-летний водитель кикшерингового электросамоката, пересекая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, совершил наезд на 49-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении. Пешеход получила травмы.

Второе ДТП произошло около 17:20 напротив дома № 9 по улице Гагарина. 17-летний водитель личного электросамоката, двигаясь по тротуару, сбил 13-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении. Ребёнок госпитализирован с травмами.

После совершения наезда водитель скрылся с места происшествия, однако впоследствии был установлен сотрудниками Госавтоинспекции.