Сарапул. Удмуртия. Сарапульский городской суд вынес приговор директору по снабжению одной из коммерческих организаций. Он признан виновным в крупном коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Фигурант задержан сотрудниками УФСБ, расследование проводило СУ СК России по Удмуртии.

Суд установил, что директор по снабжению передал ведущему инженеру 282 тысяч рублей. Деньги давались за заключение договоров на поставку конденсаторов, используемых при производстве вооружения и военной техники.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.