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В Сарапуле снабженца одной из компаний оштрафовали на 900 тысяч за коммерческий подкуп

14:49, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле снабженца одной из компаний оштрафовали на 900 тысяч за коммерческий подкуп
14:49, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он передал инженеру 282 тысячи рублей за заключение договоров на поставку комплектующих для оборонной продукции.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский городской суд вынес приговор директору по снабжению одной из коммерческих организаций. Он признан виновным в крупном коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Фигурант задержан сотрудниками УФСБ, расследование проводило СУ СК России по Удмуртии.

Суд установил, что директор по снабжению передал ведущему инженеру 282 тысяч рублей. Деньги давались за заключение договоров на поставку конденсаторов, используемых при производстве вооружения и военной техники.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

 

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14:49, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд