Ижевск. Удмуртия. Уборочную кампанию по озимым в Удмуртии планируется начать с 20 июля, сбор яровых начнётся с 10 августа. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Василий Муклин на выставке «АгроВолга-2026».

По словам министра, всего предстоит убрать почти 490 тысяч гектаров яровых культур. Посевы сейчас находятся в хорошем состоянии.

Кормозаготовка в республике идёт с 27 мая. На сегодняшний день заготовлено 265 тысяч тонн кормовых единиц — это 10,6 центнера на условную голову.

Техника готова на 90%. В парке насчитывается более 8,5 тысячи единиц, за первое полугодие приобретено 158 новых машин. Обеспеченность минеральными удобрениями составляет 84%.

Ситуацию с топливом министр держит на постоянном контроле. В адрес «Лукойла» и Минсельхоза России направлены обращения об увеличении объёмов поставок до 14 тысяч тонн.