Сергей Шепелев имеет звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики».
Тверь. Тверская область. Ижевчанин стал первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Об этом сообщает Следком по Тверской области.
Сергея Шепелева назначили на данную должность 1 июля 2026 года. 3 июля его представили коллективу. Он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.
Наша справка: Сергей Валерьевич Шепелев родился в 1985 году в городе Устинов (ныне — Ижевск). Окончил Удмуртский государственный университет и имеет ученую степень кандидата юридических наук.
Ранее Сергей Шепелев работал в следственном управлении СКР по Удмуртии на должностях инспектора и старшего инспектора отдела процессуального контроля, замруководителя отдела процессуального контроля, руководителя отдела процессуального контроля, руководителя первого контрольно-следственного отдела.
За время службы его наградили медалями: «За безупречную службу» III степени, «За безупречную службу» II степени, «10 лет Следственному комитету Российской Федерации», знаком отличия «За службу закону». Также Сергей Шепелев имеет почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики».
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