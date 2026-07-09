Тверь. Тверская область. Ижевчанин стал первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Об этом сообщает Следком по Тверской области.

Сергея Шепелева назначили на данную должность 1 июля 2026 года. 3 июля его представили коллективу. Он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

Наша справка: Сергей Валерьевич Шепелев родился в 1985 году в городе Устинов (ныне — Ижевск). Окончил Удмуртский государственный университет и имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Ранее Сергей Шепелев работал в следственном управлении СКР по Удмуртии на должностях инспектора и старшего инспектора отдела процессуального контроля, замруководителя отдела процессуального контроля, руководителя отдела процессуального контроля, руководителя первого контрольно-следственного отдела.

За время службы его наградили медалями: «За безупречную службу» III степени, «За безупречную службу» II степени, «10 лет Следственному комитету Российской Федерации», знаком отличия «За службу закону». Также Сергей Шепелев имеет почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики».