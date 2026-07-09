Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд обязал администрацию муниципалитета обеспечить электрическое освещение придомовых территорий в селе Сигаево. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Жители многоквартирных домов долгое время жаловались на отсутствие света во дворах. Обращения граждан в администрацию Сарапульского района результатов не дали, власти бездействовали.

С иском в суд обратился прокурор. Суд подтвердил, что ответственность за организацию освещения муниципальных территорий лежит на местной администрации. Отсутствие освещения было признано незаконным бездействием.

По решению суда муниципалитет обязан до конца 2028 года установить освещение во дворах домов № 73 по улице Советской и № 6, 16, 18 по улице Лермонтова в селе Сигаево.