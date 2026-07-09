Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Дворы четырёх домов в селе Сигаево получат освещение после вердикта суда

14:54, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Дворы четырёх домов в селе Сигаево получат освещение после вердикта суда
14:54, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Сигаево\n#освещение
Источник фото: arzik2
75
0

Фонари установят до конца 2028 года.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд обязал администрацию муниципалитета обеспечить электрическое освещение придомовых территорий в селе Сигаево. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Жители многоквартирных домов долгое время жаловались на отсутствие света во дворах. Обращения граждан в администрацию Сарапульского района результатов не дали, власти бездействовали.

С иском в суд обратился прокурор. Суд подтвердил, что ответственность за организацию освещения муниципальных территорий лежит на местной администрации. Отсутствие освещения было признано незаконным бездействием.

По решению суда муниципалитет обязан до конца 2028 года установить освещение во дворах домов № 73 по улице Советской и № 6, 16, 18 по улице Лермонтова в селе Сигаево.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:54, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Сигаево\n#освещение