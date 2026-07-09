Ижевск. Удмуртия. На участке улицы Коммунаров в Ижевске будет запрещена парковка автомобилей. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы города Максим Шадрин. Документ опубликован на сайте Ижевска.

Вдоль улицы Коммунаров по направлению к улице Лихвинцева установят дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия».