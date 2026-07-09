Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В Ижевске запретят парковку с юго-восточной стороны «Арсенала»

13:00, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске запретят парковку с юго-восточной стороны «Арсенала»
13:00, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковка
Источник фото: izh.ru
55
0

Соответствующие знаки установят вдоль улицы Коммунаров по направлению к улице Лихвинцева.

Ижевск. Удмуртия. На участке улицы Коммунаров в Ижевске будет запрещена парковка автомобилей. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы города Максим Шадрин. Документ опубликован на сайте Ижевска.

Вдоль улицы Коммунаров по направлению к улице Лихвинцева установят дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:00, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковка