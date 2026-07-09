Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в этом году запланирована химическая обработка придорожных зон от борщевика Сосновского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Речь идёт о дорогах регионального и межмуниципального значения. Сейчас на них ведётся только механизированная уборка борщевика.

На химическую обработку полос отвода дорог из регионального бюджета выделены средства. Работы начнутся не позднее конца сентября, когда будет определён подрядчик.

Жителей, заметивших заросли борщевика вдоль региональных трасс, просят обращаться в Центр управления дорожным движением КУ УР «Управтодора» по круглосуточному телефону 8 (3412) 902-357 или к дежурному диспетчеру подрядной организации по телефону 8 (3412) 908-802.