Ижевск. Удмуртия. Управление ФСБ России по Удмуртской Республике возглавил Сергей Гапотченко. Как сообщает портал «Селдон Базис» (Seldon.Basis), официально он возглавил ведомство 17 июня 2026 года.

С 2022 года УФСБ по УР возглавлял генерал-майор Сергей Каштанов, уроженец Саратовской области, который до Удмуртии возглавлял органы госбезопасности в Башкортостане и Адыгее.

Сергей Гапотченко — уроженец Белгородской области. До Удмуртии был заместителем начальника УФСБ России по Ростовской области, сообщает Росфинмониторинг. Имеет звание полковника.