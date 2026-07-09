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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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УФСБ России по Удмуртии возглавил Сергей Гапотченко

09:50, 09 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
УФСБ России по Удмуртии возглавил Сергей Гапотченко
09:50, 09 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
398
0
#Удмуртия\n#УФСБ России по Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
398
0

Прежде он входил в руководство УФСБ по Ростовской области.

Ижевск. Удмуртия. Управление ФСБ России по Удмуртской Республике возглавил Сергей Гапотченко. Как сообщает портал «Селдон Базис» (Seldon.Basis), официально он возглавил ведомство 17 июня 2026 года.

С 2022 года УФСБ по УР возглавлял генерал-майор Сергей Каштанов, уроженец Саратовской области, который до Удмуртии возглавлял органы госбезопасности в Башкортостане и Адыгее.

Сергей Гапотченко — уроженец Белгородской области. До Удмуртии был заместителем начальника УФСБ России по Ростовской области, сообщает Росфинмониторинг. Имеет звание полковника.

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09:50, 09 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
398
0
#Удмуртия\n#УФСБ России по Удмуртии