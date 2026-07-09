Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в День семьи, любви и верности наградили 70 пар, которые прожили в браке более 25 лет и стали примером семейных отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Прожить вместе столько лет — это не только невероятное счастье, но и большая, непростая работа. Сегодня 70 пар нашей республики получили медали «За любовь и верность». Поздравляю все семьи Удмуртии с замечательным праздником. Счастья каждому дому», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Торжественные вручения медалей «За любовь и верность» прошли 8 июля в городах и районах республики. В Ижевске церемония состоялась на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора у памятника святым Петру и Февронии Муромским. Награды получили 23 пары.

Отметим, что с инициативой о награждении пары каждый год выходят общественные организации, муниципальные образования и трудовые коллективы. С 2008 года медали получили 1234 семейные пары Удмуртии.

«Вручение этой общественной награды — признание заслуг этих супружеских пар и благодарность за вклад, который они вносят в будущее республики и страны», — отметил первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртии Алексей Чернов.