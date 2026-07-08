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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 11 млрд рублей направил с начала года Соцфонд России на поддержку семей с детьми в Удмуртии

15:20, 08 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 11 млрд рублей направил с начала года Соцфонд России на поддержку семей с детьми в Удмуртии
15:20, 08 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Удмуртия\n#СФР России по Удмуртии\n#социальные выплаты
Источник фото: ИИ
106
0

В республике СФР оказывает девять мер социальной поддержки этой категории граждан.

Ижевск. Удмуртия. Более 11 млрд рублей направило Отделение СФР по Удмуртии на поддержку семей с детьми с начала 2026 года. Как сообщается на портале ведомства, самой востребованной мерой поддержки является ежегодная семейная выплата.

«Её получают более 12 тысяч родителей в Удмуртии. Пособие назначается работающим родителям двух и более детей с доходом не выше 1,5 прожиточного минимума — 23,6 тыс. рублей. Размер выплаты индивидуальный, и зависит от фактических доходов родителей», — напомнили в СФР.

В число популярных мер также входит единое пособие. Оно назначается беременным женщинам и родителя, воспитывающим детей в возрасте до 17 лет. Размеры ежемесячной выплаты составляют для беременных женщин от 9 до 18,3 тысяч рублей для родителей —  от 8 до 16,3 тысяч рублей. 

Отделение СФР по Удмуртии предоставляет работающим женщинам пособие по беременности и родам. Оно назначается из расчёта среднего заработка. При стандартных родах (140 дней): от 143,4 тыс. до 955,8 тыс. рублей. Для неработающих — от 92,4 тыс. до 128,1 тыс. рублей.

Независимо от доходов семьи получают единовременное пособие при рождении ребёнка. Размер выплаты составляет 32,7 тыс. рублей на каждого ребёнка.

 Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет составляет 40% среднего заработка (от 12,2 тыс. до 83 тыс. рублей). Для неработающих — 12,2 тыс. рублей.

Отдельная поддержка предоставляется семьям, решившим взять на воспитание детей. Единовременное пособие при передаче ребёнка в семью сегодня составляет 32,7 тыс. рублей, при усыновлении ребёнка старше 7 лет, с инвалидностью или являющихся братьями и сёстрами — 249,9 тыс. рублей.

Семьям военнослужащих по призыву предоставляется единовременное пособие беременной жене в размере 51,8 тыс. рублей при сроке (беременности) от 180 дней и ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего в возрасте до 3 лет, выплата на ребёнка составляет 22,2 тыс. рублей.

Материнский капитал. Размер выплаты при рождении первого ребёнка сегодня составляет 728,9 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребёнка — 234,3 тыс. рублей.

Подать заявление на большинство пособий можно через портал госуслуг, в клиентской службе регионального Отделения СФР или МФЦ. Многодетные семьи могут подтвердить свой статус электронным удостоверением через мессенджер Макс. Цифровой документ заменяет бумажный формат для получения льгот и скидок.

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15:20, 08 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Удмуртия\n#СФР России по Удмуртии\n#социальные выплаты