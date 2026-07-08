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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии могут разрешить заправку бензина в канистры

15:11, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии могут разрешить заправку бензина в канистры
15:11, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин
Источник фото: ИА «Сусанин»
106
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Вопрос прорабатывается на оперштабе, отмена запрета возможна при двух условиях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прорабатывается вопрос о разрешении налива бензина в канистры. Об этом сообщил Минпромторг республики в комментариях под постом главы УР.

Как признали в ведомстве, мера особенно актуальна в сезон летних работ. На этой неделе ситуация на автозаправочных станциях будет отслеживаться предельно внимательно.

В министерстве назвали два условия для снятия запрета: снижение потребления топлива до уровня прошлого года и минимизация последствий внешних факторов. Решение будет принято на оперативном штабе при главе Удмуртии.

Напомним, в начале июля глава правительства Удмуртии в обращении по ситуации с топливом заявил, что в республике введён запрет на заполнение бензином канистр. На АЗС вывели народных дружинников, которые контролировали, чтобы люди не набирали топливо в отдельную тару.

«Мы ввели ограничение: никаких ёмкостей — заливать только в бак. И здесь есть справедливое оппонирование. Кому-то надо для хозяйства залить, чтобы технику… Но мы по-другому сейчас действовать не сможем. Пока у нас ситуация такая», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 6 июля.

Он также добавил, что дружинников на заправках может стать больше.

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15:11, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин