Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прорабатывается вопрос о разрешении налива бензина в канистры. Об этом сообщил Минпромторг республики в комментариях под постом главы УР.

Как признали в ведомстве, мера особенно актуальна в сезон летних работ. На этой неделе ситуация на автозаправочных станциях будет отслеживаться предельно внимательно.

В министерстве назвали два условия для снятия запрета: снижение потребления топлива до уровня прошлого года и минимизация последствий внешних факторов. Решение будет принято на оперативном штабе при главе Удмуртии.

Напомним, в начале июля глава правительства Удмуртии в обращении по ситуации с топливом заявил, что в республике введён запрет на заполнение бензином канистр. На АЗС вывели народных дружинников, которые контролировали, чтобы люди не набирали топливо в отдельную тару.

«Мы ввели ограничение: никаких ёмкостей — заливать только в бак. И здесь есть справедливое оппонирование. Кому-то надо для хозяйства залить, чтобы технику… Но мы по-другому сейчас действовать не сможем. Пока у нас ситуация такая», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 6 июля.

Он также добавил, что дружинников на заправках может стать больше.