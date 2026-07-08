Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле ищут подрядчиков на ремонт фасадов старинных домов на улице Раскольникова и Советской. Аукционы идут на портале госзакупок.

Планируется обновить фасады дореволюционных домов № 1, 6, 8 по улице Советской и дома № 152 на улице Раскольникова. В общей сложности на работы выделено более 5,4 млн рублей. Ремонт планируется выполнить до 15 октября текущего года.

Напомним, в июне в Сарапуле начали ремонтировать фасады 11 исторических зданий на улицах Труда, Советской, Раскольникова и Степана Разина. Кроме того, в Глазове завершается реставрация двух «сталинок» на улице Советской.