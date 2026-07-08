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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В селе Кама в Удмуртии разрабатывают концепцию набережной 

12:00, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В селе Кама в Удмуртии разрабатывают концепцию набережной 
12:00, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
98
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#развитие\n#набережная
Источник фото: Центр территориального развития
98
0

Специалисты изучили территорию и обсудили будущий проект с местными жителями.

Камбарка. Удмуртия. В селе Кама начали разработку архитектурной концепции набережной. Проектом занимается Центр территориального развития.

Территория будущей набережной расположена на берегу Камы рядом с АО «Порт Камбарка». Она включает сохранившийся сквер со скульптурой матроса, природную зону и бетонный пирс.

На проектном семинаре местные жители рассказали о проблемах села и поделились пожеланиями: в будущем проекте им важны тихие места для прогулок, пространства для активного отдыха, а также сохранение природы и подчёркивание связи села с трудом речников.

Разработчики отметили большой потенциал превращения берега в современное комфортное пространство. В ближайшее время они приступят к работе над проектом, чтобы позже вернуться в село и представить готовую концепцию жителям.

 

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12:00, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
98
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#развитие\n#набережная