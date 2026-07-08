Камбарка. Удмуртия. В селе Кама начали разработку архитектурной концепции набережной. Проектом занимается Центр территориального развития.

Территория будущей набережной расположена на берегу Камы рядом с АО «Порт Камбарка». Она включает сохранившийся сквер со скульптурой матроса, природную зону и бетонный пирс.

На проектном семинаре местные жители рассказали о проблемах села и поделились пожеланиями: в будущем проекте им важны тихие места для прогулок, пространства для активного отдыха, а также сохранение природы и подчёркивание связи села с трудом речников.

Разработчики отметили большой потенциал превращения берега в современное комфортное пространство. В ближайшее время они приступят к работе над проектом, чтобы позже вернуться в село и представить готовую концепцию жителям.