Ижевск. Удмуртия. Министерство имущественных отношений Удмуртии ведёт поиск нового пользователя для защитного сооружения гражданской обороны, расположенного в Ижевске на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помещение имеет площадь 113,1 кв. метра и сейчас оно не используется. Владельцем бункера является Служба гражданской защиты Удмуртии.

Минимущество в первую очередь предлагает взять бункер в пользование государственным и муниципальным учреждениям. Если заинтересованных организаций не окажется, объект может быть передан в аренду, безвозмездное пользование или выставлен на торги.

Заинтересованных в использовании бункера просят обращаться в Минимущество Удмуртии по телефону 8 (3412) 571-142 или по электронной почте mail@mi.udmr.ru.