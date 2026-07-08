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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске ищут применение для пустующего бункера гражданской обороны

11:05, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут применение для пустующего бункера гражданской обороны
11:05, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бункер\n#гражданская оборона
Источник фото: Минимущества Удмуртии
134
0

В Минимуществе Удмуртии предлагают передать защитное сооружение государственным или муниципальным учреждениям.

Ижевск. Удмуртия. Министерство имущественных отношений Удмуртии ведёт поиск нового пользователя для защитного сооружения гражданской обороны, расположенного в Ижевске на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помещение имеет площадь 113,1 кв. метра и сейчас оно не используется. Владельцем бункера является Служба гражданской защиты Удмуртии.

Минимущество в первую очередь предлагает взять бункер в пользование государственным и муниципальным учреждениям. Если заинтересованных организаций не окажется, объект может быть передан в аренду, безвозмездное пользование или выставлен на торги.

Заинтересованных в использовании бункера просят обращаться в Минимущество Удмуртии по телефону 8 (3412) 571-142 или по электронной почте mail@mi.udmr.ru.

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11:05, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бункер\n#гражданская оборона