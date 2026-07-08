Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершается формирование второй смены регионального отряда БАРС для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлёв в своём посте в соцсетях.

Командует отрядом подполковник запаса Эдуард Спиридонов. По его словам, резервисты уже прошли двухнедельное обучение. Все они мотивированы и готовы к выполнению задач. Первая смена отряда заступила на охрану стратегически важных объектов на территории Удмуртии.

Вторая смена будет нести службу на предприятиях в течение двух месяцев, после чего каждый отправится на основную работу. На данный момент заключено 120 контрактов с Министерством обороны РФ.

Отряды БАРС созданы по поручению главы республики Александра Бречалова для дополнительной защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Как ранее отмечал руководитель региона, мобильные огневые группы уже показали свою эффективность, и новое подразделение усилит возможности имеющихся средств подавления БПЛА.

«Всем необходимым оборудованием, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, наши предприятия защищены. Кроме того, благодаря оперативному решению президента в Удмуртии размещены средства ПВО. Мобильные группы также показали свою эффективность. Поэтому я принял решение о создании регионального подразделения БАРС. Они усилят возможности всех имеющихся средств подавления беспилотных летательных аппаратов для защиты граждан, а также топливных, промышленных и инфраструктурных объектов», — ранее говорил Бречалов.

Набор в отряд продолжается. Подробности можно узнать в районных военных комиссариатах. В резерв могут вступить ветераны СВО, отставные военные, бывшие сотрудники Росгвардии и полиции, а также жители, имеющие опыт службы в армии. Для желающих без опыта службы предусмотрено специализированное обучение.