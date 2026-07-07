Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии огласил приговор в отношении пятерых жителей Ижевска, обвиняемых в разбойных нападениях. Дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Согласно вердикту присяжных, трое подсудимых признаны виновными в совершении разбойного нападения в марте 2022 года у дома № 31 на улице Барышникова. Ранее они объединились в банду для нападений на граждан и организации. Преступная деятельность была пресечена силовиками весной 2022 года.

Коллегия также установила, что организатор и руководитель банды, а также один из её участников виновны в совершении иных преступлений на территории России — мошенничества и вымогательства в особо крупном размере.

С учётом вердикта и признания заслуживающими снисхождения суд назначил наказание:

- 41-летнему организатору банды — 18 лет 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев;

- 42-летнему участнику банды — 11 лет колонии со штрафом 170 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год 2 месяца, с лишением звания «майор полиции в отставке»;

- 40-летнему участнику банды (не признан заслуживающим снисхождения) — 16 лет колонии со штрафом 500 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год 10 месяцев, с лишением звания «майор полиции в отставке» и государственных наград.



Ещё двое подсудимых оправданы: 38-летний фигурант признан виновным в преступлении против интересов госслужбы, но освобождён от наказания за истечением сроков давности. 47-летний подсудимый полностью оправдан по обвинению в вымогательстве.

Кроме того, были конфискованы денежные средства, полученные в результате преступлений.