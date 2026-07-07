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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Следователи проводят проверку по факту пожара у ТЦ «Три кита» в Ижевске

14:11, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Следователи проводят проверку по факту пожара у ТЦ «Три кита» в Ижевске
14:11, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: Следком УР
108
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Сейчас возгорание полностью ликвидировано.

Ижевск. Удмуртия. Пожар на территории «Строительной ярмарки» за торговым центром «Три кита» в Ижевске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огнеборцы работали в тяжёлых условиях: высокие конвективные потоки, плотная застройка и высокая пожарная нагрузка создавали угрозу перехода огня на торговый центр.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекались 99 человек и 28 единиц техники.

Следственным отделом по Ленинскому району Ижевска организована доследственная проверка по факту возгорания по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Отметим, что Роспотребнадзор обнаружил превышение гидрохлорида в воздухе у ТЦ «Три кита».

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14:11, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар