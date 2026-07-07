Ижевск. Удмуртия. Пожар на территории «Строительной ярмарки» за торговым центром «Три кита» в Ижевске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огнеборцы работали в тяжёлых условиях: высокие конвективные потоки, плотная застройка и высокая пожарная нагрузка создавали угрозу перехода огня на торговый центр.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекались 99 человек и 28 единиц техники.

Следственным отделом по Ленинскому району Ижевска организована доследственная проверка по факту возгорания по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Отметим, что Роспотребнадзор обнаружил превышение гидрохлорида в воздухе у ТЦ «Три кита».