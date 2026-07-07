Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пойма выявлено превышение параметров гидрохлорида в воздухе после пожара на складах у ТЦ «Три кита». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Исследования атмосферного воздуха проводились на границе жилой застройки в районе ТЦ «Три кита». Проводился анализ на содержание ряда загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, гидрохлорида, хлора, аммиака, формальдегида, взвешенных веществ, частиц PM 2,5 и PM 10, а также угарного газа.

По результатам анализов зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации гидрохлорида.

Жителям рекомендуется не открывать окна, избегать нахождения на открытом воздухе, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае появления симптомов острого заболевания или недомогания следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения.