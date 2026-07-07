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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С 1 сентября 2026 года расширят доступ к ипотечным каникулам для семей с детьми 

13:02, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
С 1 сентября 2026 года расширят доступ к ипотечным каникулам для семей с детьми 
13:02, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
63
0
#Минфин\n#семьи\n#ипотека\n#Удмуртия\n#Ижевск
Источник фото: ИИ
63
0

Льготный период по кредитам продлён до 18 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Семьям с детьми станет проще оформить ипотечные каникулы. С 1 сентября 2026 года семьи получат право на отсрочку платежей при рождении или усыновлении второго и последующих детей, а также многодетные родители, если хотя бы одному ребенку ещё не исполнилось полутора лет (льготный период будет действовать до достижения этого возраста). Об этом сообщает Минфин России.

По новому закону, заёмщикам не придётся подтверждать падение дохода — основанием для льготы послужит сам факт рождения ребенка. Максимальный срок каникул увеличен до 18 месяцев. Воспользоваться правом можно будет как по новым кредитам, так и по договорам, оформленным ранее.

 

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13:02, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
63
0
#Минфин\n#семьи\n#ипотека\n#Удмуртия\n#Ижевск