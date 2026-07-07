Ижевск. Удмуртия. Семьям с детьми станет проще оформить ипотечные каникулы. С 1 сентября 2026 года семьи получат право на отсрочку платежей при рождении или усыновлении второго и последующих детей, а также многодетные родители, если хотя бы одному ребенку ещё не исполнилось полутора лет (льготный период будет действовать до достижения этого возраста). Об этом сообщает Минфин России.

По новому закону, заёмщикам не придётся подтверждать падение дохода — основанием для льготы послужит сам факт рождения ребенка. Максимальный срок каникул увеличен до 18 месяцев. Воспользоваться правом можно будет как по новым кредитам, так и по договорам, оформленным ранее.