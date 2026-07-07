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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии подготовили план по очистке Ижевского и Воткинского прудов

10:46, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии подготовили план по очистке Ижевского и Воткинского прудов
10:46, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#пруд
Источник фото: ИА «Сусанин»
103
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Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2027 год.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершены изыскания, необходимые для подготовки комплексного плана мероприятий по оздоровлению и очистке Ижевского и Воткинского прудов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Специалисты управления Минприроды УР провели исследования, включавшие промерные работы, батиметрическую съёмку, геологические и гидрометеорологические исследования, а также экологические обследования с отбором проб природных сред и донных отложений. Проведено рекогносцировочное обследование водоёмов и их водосборных площадей, включая селитебную зону.

Результаты легли в основу техзадания и сметных расчётов проектно-изыскательских работ по очистке двух прудов. На 2027 год запланирована разработка проектно-сметной документации.

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10:46, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#пруд