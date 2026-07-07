Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершены изыскания, необходимые для подготовки комплексного плана мероприятий по оздоровлению и очистке Ижевского и Воткинского прудов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Специалисты управления Минприроды УР провели исследования, включавшие промерные работы, батиметрическую съёмку, геологические и гидрометеорологические исследования, а также экологические обследования с отбором проб природных сред и донных отложений. Проведено рекогносцировочное обследование водоёмов и их водосборных площадей, включая селитебную зону.

Результаты легли в основу техзадания и сметных расчётов проектно-изыскательских работ по очистке двух прудов. На 2027 год запланирована разработка проектно-сметной документации.