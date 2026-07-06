Ижевск. Удмуртия. В сквере Металлургов на улице Школьной в Ижевске приведут в порядок спортивную площадку. Администрация Октябрьского района запустила аукцион на поиск подрядчика, который займётся ремонтом. Начальная цена контракта составляет 313 тысяч рублей.

Ремонт будет выполнен в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Городской думы. Подрядчику предстоит заменить поликарбонатное покрытие на металлическом каркасе, установить новые уличные тренажёры и смонтировать к ним специальные подножки.

Площадка находится на улице Школьной, между домом № 44 и зданием школы № 70. Все работы нужно будет завершить за 30 календарных дней с момента подписания контракта.

Отметим, что состояние сквера Металлургов вызывает нарекания у местных жителей. В группе «Благоустройство Ижевска» во «ВКонтакте» горожане жалуются на поломанные тренажёры, неисправные качели, скопление мусора и общую неухоженность общественного пространства.