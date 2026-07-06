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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В ижевском сквере Металлургов отремонтируют спортивную площадку

15:12, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском сквере Металлургов отремонтируют спортивную площадку
15:12, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: Яндекс карты
154
0

На работы выделено почти 314 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. В сквере Металлургов на улице Школьной в Ижевске приведут в порядок спортивную площадку. Администрация Октябрьского района запустила аукцион на поиск подрядчика, который займётся ремонтом. Начальная цена контракта составляет 313 тысяч рублей.

Ремонт будет выполнен в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Городской думы. Подрядчику предстоит заменить поликарбонатное покрытие на металлическом каркасе, установить новые уличные тренажёры и смонтировать к ним специальные подножки.

Площадка находится на улице Школьной, между домом № 44 и зданием школы № 70. Все работы нужно будет завершить за 30 календарных дней с момента подписания контракта.

Отметим, что состояние сквера Металлургов вызывает нарекания у местных жителей. В группе «Благоустройство Ижевска» во «ВКонтакте» горожане жалуются на поломанные тренажёры, неисправные качели, скопление мусора и общую неухоженность общественного пространства.

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15:12, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство