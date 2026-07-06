Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали предпринимателя и председателя одной из республиканских общественных организаций инвалидов. Их подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

По данным Следкома Удмуртии, фигуранты похитили более 1 млн рублей, предназначенных для выплат инвалидам на покупку технических средств реабилитации. Деньги обвиняемые обналичили через подконтрольных лиц и использовали по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде запрета определённых действий.