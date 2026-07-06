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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии предпринимателя и главу общественной организации инвалидов заподозрили в хищении миллиона рублей

14:52, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии предпринимателя и главу общественной организации инвалидов заподозрили в хищении миллиона рублей
14:52, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хищения
Источник фото: Скриншот из видео
26
0

По данным следствия, фигуранты похищали бюджетные деньги через фиктивные поставки средств реабилитации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали предпринимателя и председателя одной из республиканских общественных организаций инвалидов. Их подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

По данным Следкома Удмуртии, фигуранты похитили более 1 млн рублей, предназначенных для выплат инвалидам на покупку технических средств реабилитации. Деньги обвиняемые обналичили через подконтрольных лиц и использовали по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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14:52, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хищения