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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске обнаружены предполагаемые обломки старого Михайловского собора

12:37, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске обнаружены предполагаемые обломки старого Михайловского собора
12:37, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: КИК «Антей»
62
0

Фрагменты декора подняты на поверхность при земляных работах на улице Сивкова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Сивкова обнаружены предполагаемые фрагменты снесённого в 1937 году Михайловского собора. Об этом сообщается в группе КИК «Антей».

В отвалах найдена каменная плита, которая, по предположению историка Максима Блинова, может быть фрагментом, оставшимся после сноса собора.

«Камень использовался для декора старого храма. По фотографиям можно найти схожие элементы. Там же в отвалах есть и другие фрагменты, выполненные из опоки и песчаника, которые применялись для декорирования. По этому вопросу консультировался с архитектором Данилом Ральниковым», — рассказал Максим Блинов.

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12:37, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история