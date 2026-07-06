Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Сивкова обнаружены предполагаемые фрагменты снесённого в 1937 году Михайловского собора. Об этом сообщается в группе КИК «Антей».

В отвалах найдена каменная плита, которая, по предположению историка Максима Блинова, может быть фрагментом, оставшимся после сноса собора.

«Камень использовался для декора старого храма. По фотографиям можно найти схожие элементы. Там же в отвалах есть и другие фрагменты, выполненные из опоки и песчаника, которые применялись для декорирования. По этому вопросу консультировался с архитектором Данилом Ральниковым», — рассказал Максим Блинов.