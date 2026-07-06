Глава республики заверил, что понимает нужды селян, но таковы обстоятельства.
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что видит все комментарии на тему лимитирования бензина для населения. Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в понедельник, 6 июля.
«Мы ввели ограничение: никаких ёмкостей — заливать только в бак. И здесь есть справедливое оппонирование. Кому-то надо для хозяйства залить, чтобы технику… Но мы по-другому сейчас действовать не сможем. Пока у нас ситуация такая», — сказал глава республики.
Он заверил, что «ничего скрывать не будем».
«Мы взаимодействуем с регионами, крупными компаниями-поставщиками… Нам самое главное — обеспечить бензином экстренные службы. Те ограничения, которые есть, пока будет так», — признался Бречалов.
Напомним, ранее он также признал, что ажиотаж населения был оправдан. А практику вывода на АЗС народных дружинников предложил расширить.
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