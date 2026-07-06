Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что видит все комментарии на тему лимитирования бензина для населения. Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в понедельник, 6 июля.

«Мы ввели ограничение: никаких ёмкостей — заливать только в бак. И здесь есть справедливое оппонирование. Кому-то надо для хозяйства залить, чтобы технику… Но мы по-другому сейчас действовать не сможем. Пока у нас ситуация такая», — сказал глава республики.

Он заверил, что «ничего скрывать не будем».

«Мы взаимодействуем с регионами, крупными компаниями-поставщиками… Нам самое главное — обеспечить бензином экстренные службы. Те ограничения, которые есть, пока будет так», — признался Бречалов.

Напомним, ранее он также признал, что ажиотаж населения был оправдан. А практику вывода на АЗС народных дружинников предложил расширить.