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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Дружинников на АЗС Удмуртии может стать больше

10:40, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Дружинников на АЗС Удмуртии может стать больше
10:40, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
208
0
#Удмуртия\n#бензин
Источник фото: ИИ
208
0

Практику двух десятков заправок в Ижевске глава Удмуртии призвал транслировать.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что ажиотаж на АЗС республики относительно спадает. Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания 6 июля.

Напомним, ранее он признал, что возникший в июне ажиотаж у населения был оправдан. Руководитель региона также отметил, что «третий-четвёртый день у нас очередей нет».

«Почему? Первое — ночью практически запрет. В 05:30 открываются все заправки. Я вчера проехался по городу. Бензин есть. Второе — на 18 АЗС у нас появились добровольные дружины. Надо эту практику транслировать. Это запрос был от самих людей», — сказал глава УР.

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10:40, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
208
0
#Удмуртия\n#бензин