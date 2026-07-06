Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что ажиотаж на АЗС республики относительно спадает. Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания 6 июля.

Напомним, ранее он признал, что возникший в июне ажиотаж у населения был оправдан. Руководитель региона также отметил, что «третий-четвёртый день у нас очередей нет».

«Почему? Первое — ночью практически запрет. В 05:30 открываются все заправки. Я вчера проехался по городу. Бензин есть. Второе — на 18 АЗС у нас появились добровольные дружины. Надо эту практику транслировать. Это запрос был от самих людей», — сказал глава УР.