Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов впервые прокомментировал топливный кризис в республике. Он выступил на аппаратном совещании в понедельник, 6 июля.

«В пиковые дни расход бензина составлял 30 тонн за шесть часов. Норма к этому периоду года — 12 тонн в сутки. Это ажиотаж, но ажиотаж оправдан. Мы не можем говорить жителям: «Что ж вы там по 10 канистр привозите». Вы слышали выступление президента, стопроцентных гарантий нет. Но с ситуацией мы справляемся. Мы постоянно эту тему контролируем», — заверил Бречалов.