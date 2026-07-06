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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с наличием бензина в республике

10:35, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с наличием бензина в республике
10:35, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
406
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#бензин
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
406
0

Александр Бречалов отметил, что ажиотаж населения оправдан.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов впервые прокомментировал топливный кризис в республике. Он выступил на аппаратном совещании в понедельник, 6 июля.

«В пиковые дни расход бензина составлял 30 тонн за шесть часов. Норма к этому периоду года — 12 тонн в сутки. Это ажиотаж, но ажиотаж оправдан. Мы не можем говорить жителям: «Что ж вы там по 10 канистр привозите». Вы слышали выступление президента, стопроцентных гарантий нет. Но с ситуацией мы справляемся. Мы постоянно эту тему контролируем», — заверил Бречалов.

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10:35, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
406
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#бензин