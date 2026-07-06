Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, отбывающего наказание в воспитательной колонии. Он подозревается в демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.

По версии следствия, в июне 2026 года фигурант, находясь в колонии, демонстрировал другим осуждённым татуировки с запрещёнными символами. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование атрибутики аналогичного характера.

Противоправная деятельность подростка пресечена следователями СК совместно с УФСБ России по Удмуртии.