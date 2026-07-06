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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В ижевской колонии 17-летний осуждённый подозревается в демонстрации нацистской символики

10:29, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевской колонии 17-летний осуждённый подозревается в демонстрации нацистской символики
10:29, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
345
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#нацистская символика
Источник фото: ИА «Сусанин»
345
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Ранее подросток уже привлекался за аналогичное нарушение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, отбывающего наказание в воспитательной колонии. Он подозревается в демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.

По версии следствия, в июне 2026 года фигурант, находясь в колонии, демонстрировал другим осуждённым татуировки с запрещёнными символами. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование атрибутики аналогичного характера.

Противоправная деятельность подростка пресечена следователями СК совместно с УФСБ России по Удмуртии.

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10:29, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
345
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#нацистская символика